Il 16 agosto 2014 è una data che rimarrà nella memoria dei tifosi della Juventus come il giorno in cui la squadra bianconera inaugurò il National Stadium di, un impianto moderno da 55.000 posti a sedere. Questa giornata storica per il calcio e per il club torinese è stata contrassegnata da una vittoria netta e convincente contro la "Selezione Singapore", con un punteggio finale di 5-0.Sotto la guida di Massimiliano, all'epoca allenatore della, la squadra ha offerto una prestazione eccezionale. I protagonisti della giornata sono stati Andrea Pirlo, che ha siglato una doppietta, Paul Pogba, Sebastian Giovinco e Kwadwo Asamoah, che hanno contribuito con le altre reti. La vittoria non solo ha segnato l'inaugurazione dell'imponente stadio, ma ha anche offerto ai tifosi bianconeri un assaggio di ciò che la squadra avrebbe potuto offrire nella stagione a venire.Il match, giocato a pochi giorni dall'esordio in campionato della, ha avuto anche il significato di un'importante prova di preparazione. La squadra si stava preparando per la prima partita di Serie A della stagione, che avrebbe visto i bianconeri affrontare il Chievo allo Stadio Bentegodi. L'incontro di Singapore ha permesso ai giocatori di affinare la propria forma fisica e tattica, oltre a dare un primo assaggio delle nuove strategie e del gioco che Allegri stava introducendo.