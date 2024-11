Il 15 novembre porta con sé un ricordo drammatico per la famiglia Agnelli. Diciannove anni fa scompariva infatti Edoardo, nato dall’unione dell’Avvocato con Marella Caracciolo di Castagneto. Tanto è passato da quella tragica scoperta, in una mattina d’autunno sotto l’’autostrada Torino-Savona: il corpo senza vita del figlio di Gianni, poco distante dalla sua Fiat Croma lasciata con il motore ancora acceso. Scomparso in un soffio, con una caduta di ottanta metri da un ponte nei pressi di Fossano. E pensare che diversa e meno amara avrebbe potuto essere la sua parabola, con un ruolo nella Juventus rimasto niente più che un sogno. La storia di questo figlio della dinastia Agnelli rivive nelle pagine di “Edoardo. Senza corona… senza scorta” (Ed. Graphot, 2003), splendido libro a firma del nostro direttore Marco Bernardini, che come pochi altri rappresentò per lui un grande e vero amico. Una memoria che non sarà mai cancellata dalla tirannia del tempo.