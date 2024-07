Oggi ricorre un anniversario triste per la grande famiglia della. Il 14 luglio 1935, l'allora presidente Edoardo Agnelli morì a soli 43 anni a causa delle conseguenze di un grave incidente aereo. Erede di Giovanni Agnelli, fondatore della FIAT, Edoardo stava rientrando da Forte dei Marmi su un idrovolante di famiglia. Durante l'ammaraggio, i galleggianti urtarono un tronco, ribaltando l'aereo. Inizialmente illeso, Edoardo perse la vita quando, alzandosi nell'abitacolo, fu colpito dall'elica ancora in movimento. Durante il suo mandato presidenziale di dodici anni, la Juventus vinse sei campionati nazionali, inclusi cinque consecutivi, e si affermò come una delle migliori squadre europee dell'epoca. Edoardo Agnelli introdusse anche nuovi criteri gestionali, definendo lo "stile Juventus".