Juventus, la cessione di Szczesny e l'idea di Giuntoli



Szczesny all'Al Nassr, cosa manca?

L'arrivo di Micheleha fatto cambiare quelli che erano i piani di Wojciechper il suo futuro. Il portiere polacco infatti, come più volte dichiarato, immaginava il suo futuro in bianconero, difendendo i pali della Juventus, fino al termine della sua carriera in programma tra un paio di stagioni. La strategia del club bianconero però è cambiata, complice l'arrivo di CristianoUno dei punti chiave della strategia del nuovo direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli era proprio quello di ridurre il monte ingaggi. Il portiere polacco attualmente è uno dei più pesanti della rosa bianconera,. Di Gregorio al Monza percepiva 700 mila euro a stagione, alla Juventus sarà un ingaggio certamente superiore ma nemmeno vicino a quello di Szczesny. Questo farà in modo di alleggerire il monte ingaggi, rispettando la promessa fatta da Giuntoli al suo arrivo.Nessuna partenza di Ospina è servita a sbloccare l'affare. La distanza al momento è tra l'offerta del club arabo e la Juventus. La richiesta bianconera sarebbe attorno ai 7 milioni di euro, gli arabi ne offrono 5. Sembra comunque esserci ottimismo sulla riuscita dell'operazione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.