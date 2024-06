Szczesny in Arabia Saudita: la situazione

Il retroscena su Cristiano Ronaldo

Szczesny si avvicina a salutare la Juventus. E' di ieri la notizia sucon la possibilità che l'operazione si concluda già nei prossimi giorni. Tek si è preso però qualche giorno per riflettere.Sono cambiati gli scenari però e soprattutto ha capito la chiara volontà della Juventus, che punterà su. L'Al-Nassr, che aveva provato ad ingaggiare Alisson, da circa 10 giorni insiste con Szczesny. Il club saudita, come riferisce Tuttosport, aveva già presentato un'offerta da 15 milioni a stagione, respinta dal polacco. La nuova proposta invece è un biennale da circa 40 milioni complessivi.Nelle scorse ore si è mosso anche l'ex compagno alla Juve, Cristiano Ronaldo, per provare a convincerlo. Ci sarebbe infatti stata una, si legge sul quotidiano. Tutti elementi che hanno cambiato i pensieri del portiere che adesso insieme alla moglie riflette. La preferenza resta la Premier League ma le sirene arabe risuonano sempre più forte.