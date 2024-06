La Juventus è interessata a Mason Greeenwood, attaccante esterno classe 2001. L'inglese dopo il prestito al Getafe tornerà al Manchester United, proprietaria del suo cartellino. Sarà un "ritorno" solo momentaneo però perché i Red Devils cercheranno di cederlo. E tra le squadre che hanno effettuato i primi sondaggi, ricevendo anche il sì del giocatore, c'è proprio la Juventus. Una carriera fin qui non certo lineare e come le altre per Greenwood, protagonista di una vicenda extra campo che ne ha condizionato l'esperienza al Manchester United.



Il caso Greenwood: tutte le tappe della vicenda



Greenwood infatti era stato arrestato nel gennaio 2022 con le accuse di tentato stupro e aggressione in seguito a una denuncia della sua fidanzata Harriet Robinson. La ragazza aveva mostrato sui social alcune foto con il volto insanguinato e lividi su più parti del corpo aggiungendo nel post la frase: "A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason Greenwood". Greenwood, dopo essere stato rilasciato su cauzione, fu nuovamente arrestato per aver violato i termini della libertà vigilata.



Il ritiro delle accuse



Greenwood, che si era sempre dichiarato innocente, nel febbraio 2023 è stato scagionato da tutte le accuse a suo carico che prevedevano tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo di controllo. "Non c'era più una prospettiva realistica di condanna. In queste circostanze abbiamo il dovere di fermare il caso", la spiegazione dell'ufficio del pubblico ministero che si occupava del caso. Michaela Kerr, sovrintendente capo della protezione pubblica della polizia di Greater Manchester confermò che il giocatore non avrebbe più dovuto affrontare procedimenti penali.



La storia con il Manchester United



L'ultima partita disputata da Greenwood con la maglia del Manchester United risale al gennaio 2022, prima dell'arresto. Il giocatore fu ovviamente sospeso dal club. Dopo il ritiro delle accuse, il giocatore e lo United decisero comunque di non continuare insieme. Questo il comunicato del club: "Tutte le persone coinvolte, incluso Mason, riconoscono le difficoltà per lui di ricominciare la sua carriera nello United. È stato quindi deciso di comune accordo che sarebbe stato più appropriato per lui farlo lontano dall'Old Trafford, e ora lavoreremo con Mason per raggiungere questo risultato". "Sulla base delle prove a nostra disposizione abbiamo concluso che il materiale pubblicato online non ha fornito un quadro completo e che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, ha commesso errori di cui si sta assumendo la responsabilità".



Il messaggio del giocatore



Lo stesso Greenwood annunciò l'addio allo United con un lungo messaggio sui social: "Capisco che le persone mi giudicheranno per quello che hanno visto e sentito sui social media, e so che penseranno al peggio. Non ho fatto le cose di cui sono stato accusato e a febbraio sono stato assolto da ogni accusa. Tuttavia, accetto pienamente di aver commesso degli errori nella mia relazione e mi assumo la mia parte di responsabilità. Sto imparando a capire le mie responsabilità per dare il buon esempio come calciatore professionista, e sono concentrato sulla grande responsabilità di essere un padre, oltre che un buon partner. La decisione di oggi è stata parte di un processo di collaborazione tra il Manchester United, la mia famiglia e me. La decisione migliore per tutti noi è continuare la mia carriera calcistica lontano dall'Old Trafford, dove la mia presenza non sarà una distrazione per il club. Ringrazio il club per il loro sostegno da quando sono entrato a sei anni."



Il resto è storia; Greenwood si è trasferito in prestito nell'estate scorsa al Getafe disputando un'ottima stagione. Visto quanto raccontato, non ci sono le possibilità di un cambio di rotta e quindi di una permanenza a Manchester. Motivo per cui le parti dovranno nuovamente trovare una soluzione che possa accontentare entrambi. Questa volta però il club proverà a cedere a titolo definitivo il giocatore vista la scadenza del contratto con i Red Devils nel 2025.