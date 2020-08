5









Felix Zwayer domani arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juventus e Lione, nel quale Maurizio Sarri si gioca il suo futuro sulla panchina bianconera. 39 anni, internazionale dal 2012, tre anni dopo ha diretto la prima gara in Champions League e dopo essere stato eletto arbitro dell'anno nel 2014, nel 2018 è andato al Mondiale in Russia in qualità di VAR della FIFA, ma nella carriera dell'arbitro tedesco c'è un retroscena, che riapre una vecchia storia con l'arbitro protagonista.



LO SCANDALO - Come racconta il sito di Repubblica, in passato è stato coinvolto nello scandalo calcioscommesse che ha spaventato la Germania e condannato l'arbitro Hoyzer a due anni e cinque mesi di carcere per aver condizionato nel 2004 partite di seconda divisione e coppa nazionale in cambio di soldi e regali. In alcune di queste gare uno dei due guardalinee era proprio Zwayer, anche lui sospettato e indagato, con tanto di appartamento perquisito. Secondo la federazione tedesca il comportamento di Zwayer è stato "fortemente antisportivo" come aveva riportato il settimanale Die Zeit citando un rapporto della Dfb. Tra le righe si parlava di una possibilità che l'arbitro avesse accettato del denaro da Hoyzer. 300 euro per la precisione, prima di una partita amatoriale del 2004 "per evitare situazioni critiche per la SV Wuppertal in qualità di assistente dell'arbitro". NESSUN ERRORE - Se così non dovesse essere, il sospetto relativo a Zwayer è comunque relativo per non aver avvisato "a lungo delle manipolazioni di Robert Hoyzer a lui note''. Zwayer ha comunque partecipato al chiarimento dello scandalo, e dalle indagini effettuate non sono stati rilevati particolari suoi errori eclatanti. Uno scandalo tornato d'attualità a poco più di ventiquattr'ore della sfida Champions della Juve, domani sarà lui ad arbitrare la partita contro il Lione: Maurizio Sarri si gioca il futuro.