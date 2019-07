Szymon Zurkowski, neo giocatore della Fiorentina, vicino in passato alla Juventus, ha parlato a La Nazione: "Voglio arrivare preparato per il ritiro di Moena e presentarmi bene al mio nuovo allenatore. Sono davvero eccitato al solo pensiero dell’inizio di questa esperienza e prometto che darò il meglio di me stesso. La Juventus mi voleva, così come anche altri club italiani. Ma la Fiorentina è stata la società con la quale ho avuto i contatti più frequenti e assieme al mio manager abbiamo pensato che fosse la migliore scelta possibile”.