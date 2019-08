Szymon Zurkowski è stato presentato oggi a nuovo centrocampista della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni più significative:



SCELTA - "La trattativa si è chiusa a gennaio, ma volevo restare altri sei mesi nel mio Paese. Su di me c'era anche la Juve ma con il mio agente ho deciso di venire qui. Oltre a questo c'è stato anche il consiglio di mio fratello Arek che mi ha detto che qui mi sarei trovato bene e in effetti è così".



ISPIRAZIONE - "Ne ho già parlato in passato. Qui mi piace tantissimo Chiesa, è fortissimo".



NUMERO DI MAGLIA - "Ho scelto quello con il quale ho iniziato da professionista: il 27".