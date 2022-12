Le parole in conferenza stampa di Inkae Vanessa, allenatrice e centrocampista delloLA PARTITA – “Il nostro obiettivo è di giocare una buona partita, cercheremo di stressare il più possibile la Juve, sappiamo che loro devono vincere per passare. Cerchiamo di giocare al meglio, in maniera ordinata, cercheremo di sfruttare le occasioni, all’andata abbiamo avuto opportunità per segnare, saremo preparate a trovare una soluzione”.CHI TOGLIERE ALLA JUVE - “Non ho visto un’altra squadra così costante, forse togliere Girelli perché è davvero molto brava, una persona disciplinata e ambiziosa, gioca bene, è una top player, se dovessi scegliere chi togliere forse sarebbe lei”.STADIUM – “Non ho mai giocato qui, sono molto lieta di giocare in questo bellissimo stadio, l’atmosfera in Italia mi piace tantissimo, spero ci sia molto tifo da entrambe le parti, sono le partite più belle per una coach”JUVE – “Credo che la Juve sia una squadra abbastanza forte, sono cresciute tanto negli ultimi anni, Arsenal e Line hanno più esperienza hanno già vinto e questo un po’ si vede. Per noi tutte le squadre sono difficili, e il livello è più alto di noi, per noi sono partite belle che cerchiamo di fare sempre meglio, il livello in Champions è più alto e cerchiamo di goderci questa”.STADIUM – “Una cosa bellissima che si porti il femminile negli stadi, una cosa che apprezziamo molto, per me è molto bello tornare in Italia, guardando anche alla Juve maschile la serie A, bellissimo giocare qui”.PUNTO DI FORZA E DEBOLEZZA JUVE – “Giocatrici molto forti individualmente, anche se non giocano bene una può decidere la partita. C’è Girelli, ci sono tante che possono decidere la partita. Debolezze? Le ho viste che hanno avuto qualche difficoltà, la partita contro la Roma può essere costata qualche energia e possiamo sperare siano un po’ stanche”.