Claudio Zuliani, noto volto di JTv, si fa sentire sui social e scatta immediatamente la polemica. Il giornalista nella serata di ieri ha commentato il secondo gol di Cristiano Ronaldo scrivendo: "Quindi questo è buono Cristiano, mentre quello di #udinesejuve no. Inizio a capire molte cose". Un chiaro riferimento al gol annullato all'ultimo minuto della sfida per un fuorigioco millimetrico del portoghese, nella sua ultima partita con la Juventus, a differenza di quello convalidato ieri sera. Sui social sono insorti in molti, tra cui tanti tifosi della Juventus, che hanno fatto notare la presenza di una gamba del difensore a rendere regolare la posizione di CR7.