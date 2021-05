1









Scherzi e un pizzico di polemica dagli studi di JTv. Paolo Rossi, conduttore, dopo la vittoria della Coppa Italia stuzzica tifosi e ospiti in studio: "Ci aspettiamo un qualche pasillo domenica". prontamente risponde Claudio Zuliani, che aggiunge: "Per il momento neanche il Pescara ci ha fatto i complimenti".



Il Pescara, questa mattina, "rimedia" e si complimenta così sui social: "La Juventus conquista la #CoppaItalia. Complimenti a loro e complimenti all'Atalanta per la bella partita e il risultato raggiunto".



Un tweet ripreso dallo stesso Zuliani, che scrive: "Come complimenti alla nostra vittoria ho trovato solo questo ma forse mi sono perso qualcosa". La polemica, ovviamente, riporta alla mente i complimenti della Juve all'Inter in occasione della vittoria dello scudetto, un gesto che non è stato ricambiato... da nessuno, ma questa non sembra essere una novità.