Claudio, commentatore di JTV, attraverso i suoi social ha polemizzato per un rigore non assegnato: "Noi abbiamo le nostre colpe, Juventus, e le paghiamo in termini di punti. Però passa in cavalleria il solito rigore non visto", le sue parole. Parole che trovano conferme anche dalla moviola pubblicata sui quotidiani: per Tuttosport, infatti è stato il vero errore di Pasqua, che ha considerato quell'intervento su De Ligt "alla stregua di quelli non puniti nel primo tempo". Improta ha fatto fallo e Zuliani lo evidenzia nel post qui in basso.