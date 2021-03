Al canale Twitch della Juventus, Claudio Zuliani ha commentato le dichiarazioni di Orsato alla Rai e le parole sul fallo di Pjanic non sanzionato con il secondo giallo e definito 'errori'. "Un'occasione persa - le parole del giornalista di JTV -. Gli hanno fatto parlare di una partita di tre anni fa quando in quella partita c'erano altri 77 episodi. Allora perché non chiediamo a Collina perché a Perugia tutti se ne andavano a casa e lui faceva riprendere una partita facendoci perdere lo scudetto? Perché non chiediamo all'arbitro di Juve-Real perché non ha segnato Mijatović? Mi sembra l'ennesima mossa mediatica, così i giornali hanno stabilito che quello scudetto per un episodio di un secondo è andato a uno piuttosto che all'altro. Se analizziamo tutti gli episodi non ne usciamo più".