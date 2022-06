Da Pogmentary:



L'AMERICA - Rafaela Pimenta di lui dice: "Si identifica molto negli sportivi americani. La vostra cultura non è molto aperta a calciatori che fanno altro, icone anche fuori dal campo, l'America è più aperta a questo, se lo aspettano". E Paul riprende: "Mi piace la mentalità americana. E' più me. Vivi la tua vita, mi piace come pensano. Potrebbe essere un'idea vivere negli USA". E Zulay, la moglie, aggiunge: "Abbiamo parlato di vivere lì alla fine della sua carriera, ma abbiamo idee diverse sul posto". Paul Pogba continua: "Ci stiamo ancora pensando, forse è un po' presto, ma... perché no, forse. Devi usare la tua immagine, gli americani lo hanno capito. Ha un valore, devi, il tuo valore, l'hai creato tu".