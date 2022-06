Un gruppo vacanze dalle tinte bianconere. Chi ha lasciato, chi ritroverà la maglia della Vecchia Signora. A Miami, intanto, si sono ritrovati gli amici Paulo Pogba e Paulo Dybala, che per adesso dimenticano il mercato e si godono le vacanze. Insieme a loro, un altro ex della recente storia della Juventus, Blaise Matuidi.



Insieme a loro, le rispettive compagne: Zulay Pogba, Oriana Sabatini e Isabelle Matuidi. Tutte e tre, insieme, compaiono nelle stories Instagram della moglie di Pogba, scatenate in pista da ballo, o sedute al tavolo di un locale esclusivo di Miami.



