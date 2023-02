si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Pisa: "Per me è una grandissima occasione venire a Pisa. Sono felice di essere qui. SHo giocato come mediano a destra, a sinistra e mi sono trovato sempre bene. Per quanto riguarda le partite cerco di dare sempre il massimo e aiutare la mia squadra. Appena ho saputo che il Pisa voleva prendermi e darmi questa occasione sono stato felice perché l’anno scorso mi avevano bene impressionato arrivando in finale playoff. Sono venuto qui per giocarmi le mie carte, dando il massimo con grande tranquillità. Voglio imparare da gente più esperta e che ha fatto questo campionato da tanti anni.e ringrazio la Juventus per avermi dato tanto».