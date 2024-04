Gianfranco, storico giocatore die ora attuale presidente della, ha rilasciato un'intervista presso Tuttosport dova ha parlato del progetto relativo alle seconde squadre. Di seguito le sue dichiarazioni.Siamo orgogliosi che la Juventus abbia creduto in questo progetto: sono stati i primi a farlo e ora anche l’Atalanta sta raccogliendo ottimi frutti. Non a caso altri club (Milan, ndr) appaiono pronti a investire sulle seconde squadre. La presenza in Serie C di questi grandi club aiuta a far salire il livello di tutto il movimento della terza serie: al tempo stesso le società trovano nella C la palestra ideale, dove far crescere i propri giovani in maniera qualitativa e formativaFortissimo. Mi piace davvero tanto. Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose ci assomigliamo, ma io ero più punta tanto che a Parma e al Chelsea facevo il falso nueve. Lui lo vedo più centrocampista rispetto a me: gioca maggiormente di raccordo tra le linee come uomo assist. La Juve comunque ha in casa un talento incredibile"L’ho visto spesso anche dal vivo quando era in Next Gen e mi ha sempre impressionato. Parliamo di un talento purissimo con un gran bel dribbling. A Frosinone sta facendo benissimo. Per me è pronto l’anno prossimo per essere grande protagonista anche alla Juventus"