Alla vigilia della partita di domani sera, ecco le parole a Sky di Gianfranco Zola, grande ex rossoblù ed ex assistente di Sarri al Chelsea: "Faccio innanzitutto gli auguri a Maurizio e al suo gruppo di lavoro, lo scudetto è stato un risultato importante anche perché in Serie A la competizione è stata molto forte. Glielo dico in inglese: well done! Cagliari-Juve è sempre molto sentita anche se non ci sono particolari obiettivi di classifica: il Cagliari ci tiene sempre a far bella figura contro i bianconeri, e la Juve vuole cercare di vincere tutte le partite. Cristiano Ronaldo? Raggiunto un obiettivo ne vuole subito un altro. Mi piace tantissimo, questo è l'atteggiamento, è un esempio per tutti. Al di là delle caratteristiche fisiche, ha questa determinazione a lasciare il segno per obiettivi sempre più importanti. Credo che sia un giocatore unico da usare a modello per i giovani. Sembra davvero un sardo! Un sardo di qualità, anche".