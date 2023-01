Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex stella del Cagliari Gainfranco Zola ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Gianluca Vialli.‘Abbiamo avuto dei momenti belli ma anche qualche battibecco più di una volta perché eravamo due personalità diverse, due modi di fare diversi ma comunque entrambi molto decisi in quello che volevamo fare. Luca era un personaggio unico, si vedeva che era una persona di uno spessore diverso e molto alto. C'è stato un periodo in cui non giocava ma, nonostante ciò, era un riferimento per tutti. Tutti lo hanno considerato una persona importante a cui rivolgersi. E' sempre stato un riferimento per tutti’.