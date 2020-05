Gianfranco Zola (ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari) ha dichiarato a La Repubblica: "A Londra, dove ho vissuto fino a marzo, la situazione precipitava, sono partiti tardi nelle misure antipandemia. In quarantena abbiamo vissuto a Puntaldia, a venticinque chilometri da Olbia. Un bene perché non sono mai stato così accanto a mia moglie Franca e ai miei figli Andrea, Martina e Samuele. Però, siamo preoccupati per gli amici, per i contagiati e per le loro famiglie. Manteniamo alta la guardia e ne usciremo definitivamente da questo virus. Dobbiamo fare squadra. Anche se in molte località sarde non ci sono malati, dobbiamo stare in casa. Ho cucinato pizza, cornetti e gnocchetti al sugo di salsiccia, ma mi hanno bocciato. Penso anche alle tante persone che devono ritrovare il lavoro, la scuola, il tempo libero. A chi soffre. Il calcio? Si riparte con le condizioni giuste, la salute prima di tutto. Serve equilibrio, vanno seguite le indicazioni mediche e del governo. Ma una delle industrie più importanti del Paese deve ridare divertimento e coraggio agli italiani. La passione aiuta anche in questi casi".