di L.B.

Gianfranco Zola lascia il Chelsea. Come riporta il The Guarian, infatti, i Blues non rinnoveranno il contratto dell'ex attaccante della nazionale italiana, primo assistente di Sarri a Londra. Come appreso da Ilbianconero.com, tuttavia, Zola non seguirà il tecnico bianconero alla Juve. Il vice di Sarri, infatti, sarà Giovanni Martusciello con Andrea Barzagli che entrerà a far parte dello staff del tecnico toscano.