Gianfranco, talentuoso ex numero 10 italiano, ha parlato alla Gazzetta: "La prossima Serie A? Aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi. In pole? L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire".- «La favorita, per me, resta l’Inter. La Juve è una sfidante. Allegri ha fatto benissimo dappertutto e saprà come far rendere al massimo i bianconeri».- «Mi aspetto molto da? Dybala. L’anno scorso, a causa degli infortuni, non ha incantato. Ma lui ha qualità fantastiche. E poi mi aspetto molto da Chiesa, che è maturato e migliorato».- «Più di venti, ne sono certo. E’ ancora il punto di riferimento in Italia. Semmai bisognerà vedere come il gioco della Juve si legherà con i movimenti di Ronaldo».