Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Gianfranco Zola ha detto la sua anche sulla sfida di domani tra Juve e Napoli, annunciando la sua "favorita" per la vittoria. Ecco le sue dichiarazioni: "La Juventus sta meglio in questo ultimo periodo rispetto al Napoli. Inversione di tendenza per Spalletti che stava viaggiando a velocità pazzesca. La sosta può aver aiutato a recuperare energie anche se restano ancora tanti gli assenti. Anche la Juventus non sarà al completo. Peccato che la partita non si possa giocare al meglio. Bianconeri in vantaggio".