A La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola fa le carte al campionato: “L’Inter è favorita, mi piace la sua mentalità vincente, ma il Napoli ha più equilibrio. Spalletti ha un’ottima rosa, con tanti ricambi. I partenopei hanno qualche rimpianto in più: senza l’infortunio di Osimhen sarebbero in fuga. Insigne? Farà di tutto per chiudere la sua avventura con lo scudetto tanto atteso. Il Milan? Frizzante, spregiudicato. In più i rossoneri possono contare sull’esperienza di Ibra e Giroud”.