Oggi riparte la Premier League e chi meglio di Gianfranco Zola può fare una preview sulla stagione inglese? L'ex Chelsea però conosce bene anche il nostro calcio e Maurizio Sarri con cui ha lavorato per una stagione a Londra: "Un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo - dichiara a Il Corriere della Sera -. Ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti". DIFESA - "Non è vero che Sarri non difendeva, anzi tutto il suo lavoro parte da lì. Però è un modo diverso di difendere, in una zona del campo molto più avanzata. È un’evoluzione necessaria: guardate il Bayern dove fa pressione, sull’1-0 all’85’ in finale di Champions, rischiando qualcosa. Ai nostalgici può non piacere, ma il calcio va avanti".