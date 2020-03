Gianfranco Zola ha parlato (anche) di Juventus ai microfoni di Sky Sport. In primo piano c'è ovviamente la scelta dei calciatori bianconeri di tagliarsi parte dello stipendio: "Iniziative come quelle della Juve sono nobili, lo trovo un gesto molto giusto per il momento. Faccio fatica a capire come si potrà ripartire, come sarà la situazione dopo. Tante cose cambieranno. Sapere cosa succederà è difficilissimo. Un calciatore di Premier che sarebbe pronto a fare il salto alla Juve? De Bruyne, ha caratteristiche perfette, così non sbaglio".