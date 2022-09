Intervistato da Il Messaggero, l'ex fuoriclasse del calcio italiano, Gianfranco Zola, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla situazione che sta vivendo la Juve, soffermandosi in particolar modo sul recupero di Federico Chiesa.'Nel caso dei bianconero sorprendono le sconfitte e i problemi di gioco. Mi sorprendono ancora di più perché ho un'enorme stima di Allegri. Manca Chiesa, ma non può essere un alibi. Una squadra con le risorse della Juve non può andare così male'.