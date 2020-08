Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, a Sky Sport ha detto la sua sul nuovo ruolo di allenatore della Juventus di Andrea Pirlo: "Non è un compito semplice, avrà bisogno di essere supportato: la Juventus chiede di vincere in un certo modo, e anche se ha giuste risorse non sarà facile. La scelta del club bianconero è coraggiosa e basata sulle qualità dell'uomo. Se sono stupito? Se dicessi di no sarebbe una bugia, se il progetto andrà a buon fine sarà stata una grande mossa della società".