Gianfranco Zola ha portato come esempio per il calcio italiano la Juventus nell'intervista rilasciata a Repubblica: "Sono convinto, e non da vicepresidente della Lega Pro, che la serie C, tra calciatori già formati, sia molto più preparatoria della Primavera. Io ho fatto quel percorso con Nuorese e Torres, mi ha aiutato tanto. Un buon esempio è la Juve: alcuni Next Gen si sono dimostrati pronti per la Serie A".