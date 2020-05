Dino Zoff, ex portiere della Juve e ct della nazionale, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino, nella quale ha parlato anche della ripresa del campionato, e di tutte le polemiche nate per gli orari delle partite: i calciatori non vogliono giocare troppo presto a causa del caldo. Queste le sue parole: "Il caldo? Ora niente alibi. Falso problema per tutti i nazionali: sono abituati - continua l'ex portiere - a giocare grandi tornei in estate. Dagli allenamenti al caso diritti televisivi, troppe polemiche però adesso i protocolli decisi dagli scienziati siano rispettati".