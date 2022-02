Ai microfoni di TMW, l'ex portiere della Juve Dino Zoff, ha espresso il suo parere sul mercato svolto dalla squadra bianconera, sentiamo le sue dichiarazioni.



'​Conta molto, la perdita di Vlahovic per i viola può pesare molto senza un giocatore così. Quando i giocatori sono richiesti da squadre importanti è difficile per loro rifiutare. Per quel che ha fatto vedere a Firenze direi che è un grande acquisto e che può far fare il salto di qualità alla squadra. Adesso per la Juve è un dovere arrivare tra le prime quattro'.