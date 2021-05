Da portiere, a portiere. Dino Zoff ha parlato così di Gigi Buffon: "Mi fa piacere per lui perché è ancora in campo, e io purtroppo è già da un po' che non lo sono. Giocare a calcio è una cosa importante, che dà particolarmente piacere. Complimenti a lui - ha detto a Sky - Il suo futuro? Non voglio dare giudizi, ognuno fa quello che si sente: se ha voglia di continuare a giocare da un'altra parte ci penserà, dipende da lui. Il ruolo portiere permette una lunga durata in campo, giocare a un certo livello è una grande soddisfazione e vuol dire che nella nostra vita abbiamo passato diverse epoche importanti. Si è fatta una vita meravigliosa, per quello si fa fatica a smettere".