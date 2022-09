In una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere della Juve, Dino Zoff, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla posizione di Allegri.'Io sono ancora fiducioso che la Juve possa tirarsi su insieme a mister Allegri. Stando così le cose è chiaro che qualche pensiero di cambiamento c’è, però bisogna essere prudenti in certi casi. Ripeto, sono abbastanza fiducioso in una ripresa di gioco e risultati dei bianconeri'.