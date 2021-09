Intervistato da TuttoSport, l'ex grande portiere, Dino, esprime la propria opinione sul campionato di Serie A."La Juventus? ​Ritengo che il problema fosse di squadra e non imputabile ad un singolo. Le prestazioni di un portiere risentono anche di quelle dei giocatori di movimento e, in campo, a tratti ho visto una grande confusione generale. Temo che qualche problemino da risolvere resti, nonostante la vittoria. Ma sono altrettanto certo che, due settimane fa, la Juventus una partita così non sarebbe stata in grado di ribaltarla".