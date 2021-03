Così ha parlato Dino Zoff a CittaCeleste.it in vista di Juventus-Lazio di stasera: "Sarà una partita interessante per tutte e due le squadre. La Lazio deve riprendersi dopo le ultime due partite, la Juventus vorrà provare ad inseguire le squadre che le stanno davanti. Sarà una gara che dirà molto per una e per l’altra. Decisiva? Beh, forse non decisiva, ma con 3 punti aumenterebbero le possibilità per ottenere i loro obiettivi stagionali. Sarà una partita che potrà dire qualcosa, per quello che sarà poi il campionato. Scudetto? La Juventus è ancora in corsa, un’eventuale vittoria con la Lazio potrebbe riaprire il discorso”.