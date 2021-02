Dino Zoff, ex portiere della Juventus, è stato intervistato da Sportal.it, occasione in cui ha parlato della squadra di Pirlo: "Scudetto già dell'Inter? Non credo. L'Inter sta facendo bene, ma mi sembra un campionato ancora molto incerto, può succedere qualsiasi cosa. Ci sono ancora diversi club che possono tornare in corsa”.



JUVE IN CHAMPIONS – “Il gol segnato da Chiesa ad Oporto è stato molto importante. Penso che la Juventus, se giocherà in maniera attenta, passerà il turno.



MONDIALE DEL 42 – “Tra un anno si festeggeranno i 40 anni del Mondiale vinto nel 1982? Il momento più gratificante della mia carriera. È impressionante pensare che siano passati così tanti anni ma sono molto felice di aver vinto quel Mondiale, soprattutto a 40 anni".