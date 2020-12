1









Dino Zoff, a Radio 1, ha parlato di Nazionale e corsa scudetto. Ecco le sue parole.



NAZIONALE - "La Nazionale sta particolarmente bene, lo sport è fatto di numeri e la nostra Nazionale ha fatto ad oggi una strada straordinaria. La squadra di Mancini ha tutte le caratteristiche per far bene. Saranno sicuramente Europei anomali, perderà un po’ di valore però la bontà del nostro calcio si potrà vedere".



SCUDETTO - "È un po’ presto per dirlo. Juventus e Inter devono pensare al campionato. Il Milan è lì, ma vedi anche l’Atalanta straordinaria, stessa cosa la Lazio. Il Napoli ha avuto una battuta d’arresto ma aveva assenza importante. Le due squadre saranno Juventus e Inter, soprattutto la Juventus".