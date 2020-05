Intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport, l'ex portiere della Juve e campione del Mondo 1982 Dino Zoff fa le carte al campionato, che tra poco dovrebbe riaprire i battenti: “Questa sosta è un qualcosa di mai visto prima - le sue parole -. Bisognerà capire in che modo le squadre scenderanno in campo, sia sotto il punto di vista fisico che mentale. Di certo la rosa della Juventus sarà un’arma in più vista la possibilità di inserire i cinque cambi a partita. Credo che anche grazie a questo i bianconeri punteranno direttamente il titolo. La vittoria di questo scudetto è destinata a rimanere nella storia del calcio e non solo. La lotta è stata comunque serrata dall’inizio alla fine”.