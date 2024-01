L'ex portiere della Juventus Dinoha parlato ai microfoni de il Corriere dello Sport ricordando lo scomparso Gigi Riva. Le sue parole:"Un giocatore e un uomo esemplare. Era forte, duro. Non lo buttavi giù se non con un fallaccio. Viveva di calcio da uomo di sport, non da impiegato. A quei tempi non c’era esasperazione mediatica, non c’era il VAR. Tutti Oggi ne approfittano".