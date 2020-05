1









L'ex portiere della Juventus, Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa nel ricordo di Bruno Bernardi, giornalista scomparso qualche giorno fa all’età di 79 anni. Un uomo innamorato del calcio, come i giocatori. Ecco le sue parole nel ricordo di Bernardi: "Bruno era sempre presente, anche in trasferta, e tutti i calciatori con cui parlavo erano in ottimi rapporti con lui. Era capace di parlare con uno di noi anche mezz’ora nonostante dovesse pubblicare poche righe: era innamorato del calcio giocato come lo eravamo noi calciatori".