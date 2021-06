L’ex portiere della Juventus Dino Zoff è intervenuto ai microfoni dell’Ansa, soffermandosi sulla scomparsa di Giampiero Boniperti, presidente onorario del club bianconero: "È stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: è stato l’anima, ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione. Era stato un grande giocatore ed è stato un grande presidente, simbolo di un calcio sicuramente diverso. Quando parlavamo di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice".