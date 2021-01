Dino Zoff ha commentato all'Adnkronos le parole a La Gazzetta dello Sport del Papa che ha raccontato di essere stato in gioventù un portiere: "Quello del portiere è un ruolo di responsabilità, di concretezza, di prevenzione, un qualcosa a parte rispetto agli altri calciatori: devono lottare contro tutti e con sé stessi. I portieri non sono degli artisti e non 'creano', sono semmai giocatori che devono tamponare le giocate degli attaccanti avversari, in generale sono più uomini di sport mentre per altri la preponderanza è quella dello spettacolo. Diciamo che resta un ruolo di solitudine, un ruolo a parte".