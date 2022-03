Dino Zoff, leggenda della Juventus, ha parlato alla Gazzetta: "C’è molto equilibrio nelle zone alte. Troppa alternanza in vetta alla classifica. Mancano otto giornate alla fine, le distanze sono relative. Può succedere davvero di tutto anche che la Juventus possa inserirsi nella lotta per il primo posto.



Da sempre, penso che sia il gruppo a poter fare la differenza al di là del valore di singoli che pure può incidere, ma nel contesto collettivo. Le squadre che sono nei primi quattro posti hanno tutte valori consolidati. Vincerà lo scudetto chi ha il gruppo più forte inteso come esperienza, personalità, capacità di gestire le varie fasi e anche condizione atletica.



Fino a otto giornate dalla fine si può dire che questo campionato è stato equilibrato anche se comunque in vetta ci sono dei distacchi. Molto dipenderà dagli scontri diretti. Personalmente, non credo che si arriverà a uno scudetto deciso negli ultimi 90 minuti. Forse tra 3-4 partite la situazione potrà essere più delineata".