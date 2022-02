Questa sera la Juve sarà impegnata nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo, dove in ballo ci sarà l'accesso alle semifinali contro la vincentra tra Fiorentina e Atalanta. Proprio i bergamaschi saranno i prossimi avversari in campionato dei bianconeri e anche qui, la posta in gioco sarà altissima. L'obiettivo stagionale di entrambe le squadre infatti, passerà dallo scontro diretto di domenica sera e chissà che magari, per la squadra di Massimiliano Allegri non si possano delineare nuovi scenari con il passare del tempo. Sugli obiettivi stagionali della Vecchia Signora ha manifestato il suo pensiero anche Dino Zoff che, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



'Le tre davanti possono perdere punti in chiave scudetto ma sono pur sempre in tre. Per la Juve è doveroso restare nelle prime quattro, vincere lo scudetto non è impossibile ma molto difficile'.