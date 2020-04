Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Il Corriere della Sera del momento del calcio e non solo, durante la pandemia coronavirus. Ecco le sue parole: "Sta mancando il gioco di squadra e questo mi spaventa moltissimo. Qui si vince tutti insieme oppure si perde tutti insieme. E siccome in ballo c’è la vita, c’è il futuro, non una partita o una coppa, dobbiamo mettere da parte egoismi e interessi di bottega. Cosa che per adesso non sta avvenendo. Non mi piace il tono volgare della discussione, è inaccettabile la polemica urlata, quando fuori c’è la gente che muore. Bisogna fare ognuno la sua parte, questo è chiaro, tutti si dovrà rinunciare a qualcosa. Ma con uno spirito di collaborazione, nelle giuste sedi, non facendo la guerra. Ci vuole rispetto".



CAMPIONATO - "Se è possibile, certo che si deve tornare a giocare. Ma al momento la vedo difficile. Prima di tutto viene la salute, non si può giocare finché non c’è la sicurezza assoluta. In ballo ci sono cose ben più importanti del pallone. Ma qui conta poco cosa si pensa o cosa si vuole. C’è una pandemia, un virus tremendo che uccide le persone. Mica solo gli anziani come me. Per molti anni il progresso ci ha fatto credere di essere invincibili, superiori alla natura. E invece non è così. L’uomo è solo l’uomo. L’emergenza è al centro di tutto, il problema è che non tutti l’hanno capito. Il calcio aiuta, ma siamo sicuri che adesso o fra un mese la gente abbia voglia di pensare al calcio, a un gol?"



LOTITO - "Da un certo un punto di vista posso anche capirlo, è umano, la Lazio ha fatto una stagione eccezionale. Anche se in testa c’è la Juve, quindi se si torna a giocare è ancora tutto in ballo. Tornare a giocare sarebbe bellissimo, Perché vorrebbe dire che tutto è alle spalle. Ma è possibile in così poco tempo? Io lo spero, ma non ci cred Alla fine è vero che tutti siamo stati presi in contropiede, abbiamo sbagliato tutti. Ecco perché non bisogna sbagliare più. Giusto programmare, pensare al futuro, ma senza correre, senza prendere decisioni affrettate. Non bisogna anticipare il rientro. Bisogna ascoltare i medici. I rischi sono alti, è una questione di salute pubblica. Il calcio non è una priorità"



USCIRNE MIGLIORI - "Il calcio è lo specchio della società, nei pregi e nei difetti. Io sono del ’42, ho vissuto sulla mia pelle cosa è stata la ricostruzione. Dopo la guerra gli italiani hanno saputo rialzarsi col lavoro e con l’orgoglio. Mi piacerebbe rivedere un calcio più umano, più semplice, più vicino alla gente, che dopo tutto questo avrà bisogno di sorridere. Grazie anche al calcio. Cosa farò quando si potrà uscire? na bella passeggiata. Sto facendo un po’ di ginnastica in casa, ma poca. In fondo mica devo giocare. Mi manca l’aria aperta, fare due passi. Andare al circolo. O vedermi una bella partita dal vivo. Adesso passano solo quelle vecchie, l’altra sera mi sono rivisto. Ma la tv non mi piace, preferisco giornali e libri. Sto rileggendo le poesie in friulano di Pasolini. Bellissime. La preferita? Tutte. Mi riportano all’infanzia. Ma non mi faccia passare da intellettuale, io giocavo solo a pallone. E poi ce ne sono già abbastanza in giro, di intellettuali".