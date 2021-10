Le parole di Dino Zoff prima di Juventus Roma, intervistato da IlSussidiario.net: "Che partita sarà Juve-Roma? Un incontro che dovrà verificare lo stato di salute della Juventus, i miglioramenti della formazione bianconera. Juve ancora in corsa per il titolo? Coi tre punti si può sempre recuperare e vincere lo scudetto, è possibile anche per la Juventus in questo campionato. Il mio pronostico? Sarà una partita incerta, molto equilibrata, aperta veramente a ogni risultato".