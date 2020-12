Dino Zoff ha commentato a Gazza Talk, podcast de La Gazzetta dello Sport, il momento della Juventus: "Le possibilità ci sono tutte e le aveva anche gli altri anni. Andando avanti vediamo che la concorrenza è più ristretta, le spagnole sono in difficoltà. Penso che la Juve possa andar lontano poi vincere non è così semplice. Quello di ieri è un gradino importante. Con una rosa così però non è concepibile non pensare di andare avanti. Basta un po' di tranquillità e la squadra potrà lottare. La squadra ha la facoltà di vincere sia in campionato che in Europa. Il punto di forza è Cristiano Ronaldo, il resto è comunque importante. Non ci sono pecche, non vedo particolari punti deboli se non quello di aver già vinto tanto in campionato. Pirlo credo sia una persona a modo che sa fare il suo lavoro, non è esperto ma è supportato dalla società e con la rosa che ha a disposizione può far bene".