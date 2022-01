Dall'intervista di Zoff in esclusiva ai microfoni de ilBianconero.com:"Crede che la Juve possa rientrare in corsa per lo scudetto in caso di vittoria?“Per lo scudetto non credo perché qualche problemino ce l’ha. L’obiettivo della Juve è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, sperare di ottenere di più penso che sia difficile. Al momento la squadra che vedo più accreditata alla vittoria finale è l’Inter”.