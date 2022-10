Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex portiere della Juve, Dino Zoff, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento delicato che sta vivendo la squadra allenata da Massimiliano Allegri.'La Juve necessita di fare risultato e quindi mi aspetto una grande prestazione. Considerando il momento non sarà semplice ma la Juve deve vincere. Il tempo per fare punti c'è ancora ma è meglio evitare anche per evitare che si generano nuove critiche'.